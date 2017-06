Die 56-Jährige ist nach der Geburt der Clooney-Zwillinge Alexander und Ella so schadenfreudig, dass sie vor Lachen gar keine Erziehungstipps weitergeben kann. Wie "klatsch-tratsch.de" berichtete, geizt sie aber nicht mit Geschichten über die strengen Nächte, die ihr die Söhne Xavier und Honor beschert haben.

Die Kinder von George Clooney und seiner Ehefrau Amal sind am Dienstag, 6. Juni, zur Welt gekommen. Mutter und Kinder gehe es gut, hiess es in einem Statement. "George steht noch unter Beruhigungsmitteln, sollte sich aber in einigen Tagen wieder erholt haben."