"Ich liebe dieses Land", sagt der Parteichef, der am 8. Juni gegen die konservative Premierministerin Theresa May antritt, in dem am Montagabend veröffentlichten Video. Er liebe die Geschichte, die Schönheit und die Vielfalt des Landes. Aber den Leuten sei nicht wohl zumute. Es gebe Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Wut.

Der Corbyn-Unterstützer Loach ist als Regisseur für sozialkritische Dramen bekannt. Mit "I, Daniel Blake" gewann der 80-Jährige 2016 die Goldene Palme in Cannes. Im Wahlkampf liegt die Labour-Partei Umfragen zufolge derzeit weit abgeschlagen hinter den Konservativen.