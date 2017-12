Er werde sich mit aller Vehemenz in diesem Prozess verteidigen. Der Kläger gibt in den Gerichtsdokumenten an, der 52-jährige Singer habe ihn 2003 während einer Jachtparty gegen seinen Willen zum Sex gezwungen.

Vor drei Jahren gab es ähnliche Vorwürfe gegen den Filmemacher. Ein Mann zog später seine Zivilklage zurück, in einem anderen Fall lehnten Richter ein Verfahren ab.

Singer zählt zu Hollywoods erfolgreichsten Regisseuren. Neben mehreren "X-Men"-Filmen drehte er unter anderem "Superman Returns" und "Valkyrie". Vor wenigen Tagen musste der 52-Jährige die Regie für den Film "Bohemian Rhapsody" über die britische Kultband Queen abgeben - laut US-Medien erschien er mehrfach nicht zu den Dreharbeiten in London.