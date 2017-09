"Sie bauen sich ein türkis-blaues Beach-Profil auf - und haben damit Erfolg!", sagte Cro der "Berliner Zeitung". Das Internet lebe den Kindern damit etwas Falsches vor.

"Diese Menschen, die auf Instagram die Villa und das Boot posten, denen gehört das ja oftmals gar nicht." Er kenne viele Influencer mit Hunderttausenden Followern, die sich solche Aufnahmen zusammentricksten. "Aber die Mädels denken, sie müssten auch so leben, so aussehen, sich so schminken - und dabei sind sie gerade 13 Jahre alt. Nicht gut."

Er selbst bleibe gerade dank seines Markenzeichens, der Bärenmaske, im Privatleben der, der er ist. "Manche finden es erschreckend, wie normal ich im Hintergrund bin."

Cro ist das Pseudonym von Carlo Waibel, dem 2012 mit dem Album "Roap" der Durchbruch gelang. Wildeste Partys habe er gefeiert, sagte der Rapper der "Berliner Zeitung", nun könne er sich eine Familie vorstellen. "Ich hätte schon Bock. Aber ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege, ob ich dazu fähig bin."