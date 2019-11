Queen zeichnet britischen Naturfilmer David Attenborough aus

Der 93-Jährige erhielt am Mittwochabend den Chatham House Prize für die Serie "Blue Planet II" über die Vermüllung der Ozeane. Diese habe eine "wachrüttelnde" Wirkung, hiess es zur Begründung.

Als "Vertreter einer gewissen Generation" sei es eine "grosse Freude zu beweisen, dass das Alter keine Grenze darstellt, wenn es darum geht, einen guten Einfluss zu haben", scherzte die Queen, die ebenso alt ist wie Attenborough, bei der Preisübergabe.

Der Naturfilmer mahnte in seiner Rede zu mehr Bemühungen zum Umwelt- und Klimaschutz. "Die internationalen Probleme waren noch nie so international, so dringend und so entscheidend wie heute", sagte er. "Die Atmosphäre hat keine Lieblinge unter den Nationen", internationale Zusammenarbeit sei unerlässlich.