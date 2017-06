Der Ehemann der Queen soll seinen Ehrentag nach britischen Medienberichten in Schloss Windsor westlich von London verbracht haben. Der Buckingham-Palast wollte das auf Anfrage nicht kommentieren.

Vor wenigen Wochen hatten die Royals verkündet, dass Philip im kommenden Herbst in Rente geht. Er will dann seine Freizeit geniessen und nur noch wenige öffentliche Auftritte wahrnehmen.

Am kommenden Samstag feiert die Queen ihren Geburtstag wie jedes Jahr öffentlich nach. Sie war am 21. April 91 geworden. Zur traditionellen Geburtstagsparade "Trooping the Colour" wird auch Prinz Philip erwartet.