Sie sehe es nicht so, als gäbe sie etwas auf, sagte sie in einem gemeinsamen Interview mit ihrem künftigen Ehemann, das der Sender BBC am Montagabend ausstrahlte. "Ich sehe es als eine Veränderung."

Schon vor ihrer Beziehung zu Harry hatte sich Markle politisch engagiert. Die 36-Jährige, die einen Ruf als Feministin hat, reiste für eine Kampagne für sauberes Wasser der Hilfsorganisation World Vision nach Ruanda, berät die Hilfsorganisation One Young World und tritt im Namen der UNO für Frauenrechte ein. Davon abgesehen arbeitete Markle als Schauspielerin, Designerin und Bloggerin.