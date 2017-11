Es sei halt das Leben des Bluesmusikers, sehr lange unterwegs zu sein, "damit man dann in den letzten Jahren einen oder zwei Fünflilber auf der Seite hat", sagte Fankhauser der "SonntagsZeitung" anlässlich des Erscheinens seines 15. Albums.

Als Juror der Castingshow "The Voice of Switzerland" gehörte auch Fankhauser zeitweise zum kurzlebigen Starsystem. Die TV-Auftritte steigerten den Bekanntsheitgrad seiner Band hierzulande. "Etwas mehr Publikum hatten wir danach schon. Und an den Bahnhöfen rannten mir 6-jährige Kiddies nach, die Autogramme wollten. Das war irgendwie cool."