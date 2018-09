Nach 30 Stunden wurde die Suche nach Daniel Küblböck am Montag eingestellt. Am Tag zuvor war der Sänger und Schauspieler frühmorgens vom 5. Deck des Kreuzfahrtschiffs Aidaluna ins 10 Grad kalte Wasser des Atlantiks gesprungen. Offiziell gilt er als vermisst. Doch allen ist klar: Er dürfte im Meer ertrunken sein.

Was trieb ihn zum Sprung ins Meer – diese Frage steht nach wie vor im Raum. Nun berichtet der Fernsehsender RTL, dass Küblböck am Samstagabend zuvor an einem Karaoke-Abend auf dem Schiff einen alten Song gesungen hatte. Andere Gäste sollen ihn, wie Passagiere dem TV-Sender erzählen, "sehr übel" ausgebuht haben.