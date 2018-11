"Wenn ich mich verliebe, dann schnell und heftig. Es war eine stürmische Romanze", sagte die 37-Jährige in der US-Sendung "The Talk", über die am Donnerstag (Ortszeit) mehrere US-Medien berichteten.

Sie liebe Disney-Filme und Liebesgeschichten: "Ich dachte, dies sei mein Happy End, aber mit der Zeit habe ich begriffen, dass es nicht die richtige Entscheidung war."

Zuvor hatten bereits mehrere US-Medien über die Trennung berichtet, Hilton selbst äusserte sich bis zu der Talkshow nicht dazu. Verlobt hatten sich das Promi-Sternchen und der Schauspieler ("The Amazing Spider-Man") im Januar, nachdem sie ein Jahr zusammen waren.

Das Kapitel Ehe hat Hilton aber noch nicht abgeschlossen. "Ich würde liebend gerne eines Tages heiraten und Kinder haben. Aber jetzt konzentriere ich mich erst einmal auf mich und meine Arbeit."

Die Urenkelin des Hotelgründers Conrad Hilton ist demnächst in der Dokumentation "The American Meme" zu sehen, in der mehrere Social-Media-Stars begleitet werden.