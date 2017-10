Gemäss "Bild" tauchte die 46-jährige Patricia am Samstag mit einem Kamerateam am Stand auf, an dem ihr Vater sein Buch präsentierte. Verwünschungen schreiend ging sie auf den 80-jährigen Schlagersänger - "Ein bisschen Spass muss sein" - los. Sicherheitsleute mussten einschreiten.