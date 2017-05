Ein Auge auf den schwulen Professor

Die Neugier von Barack Obama kannte in seinen wilden Jahren kaum Grenzen. Pulitzer-Preisträger Barrow schreibt in seiner Biographie über eine Freundschaft Obamas zu einem homosexuellen Professor in Los Angeles, die «über den Hörsaal hinausreichte». Einer Freundin schrieb Obama, er hätte eine Affäre mit dem Professor angedacht. «Ich habe mich gefragt, ob ich mir ein Leben als Homosexueller vorstellen könnte», zitiert Garrow den Ex-Präsidenten.

So skandalträchtig die Obama-Biografie ist, so umstritten ist sie auch. David Maraniss, ein anderer Obama-Biograf, kritisiert Garrows Buch als «abscheulich» und «ignorant». Andere Reaktionen gehen in die gleiche Richtung. Obamas Gegner jedoch fühlen sich von den vermeintlichen Enthüllungen bestätigt. Für sie wurde Obamas dunkle Seite endlich enthüllt. (amü)