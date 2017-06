"Mit dem Entertainment-Business ist es eben so: Es kann manchmal gefährlich sein", sagte der 37-Jährige zu "Entertainment Tonight". Wenn sein Bub also in einer Boy Band singen wolle, "dann wird das eines von diesen Dingen sein, in denen ich ihn einfach unterstützen und leiten muss".

Nick Carter hat es rückblickend nicht geschadet, schon sehr jung ins Showgeschäft eingestiegen zu sein. "Ich habe ganz hübsch angefangen und wurde dann ein bisschen böse, dann wurde ich irgendwann etwas reifer." Nachdem er all diese Phasen durchlaufen habe, halte er sich heute für verantwortungsbewusst.