Der Vorfall habe sich im Jahr 2005 im Londoner Stadtteil Lambeth ereignet. Dort liegt das Old Vic-Theater, dessen künstlerischer Leiter Spacey war. Wegen einer weiteren Nötigungsanzeige läuft in London gegen den zweimaligen Oscar-Preisträger bereits ein Ermittlungsverfahren.

Laut PA hatte der Mann seine Anzeige bereits am Freitag erstattet. Die Identität des mutmasslichen Opfers blieb unbekannt.

Seit Anfang November ermittelt Scotland Yard in einem anderen Fall sexueller Nötigung gegen Spacey. Einem Bericht von Sky News zufolge hatte sich der Vorfall 2008 in der Nähe des Londoner Theaters Old Vic zugetragen. Dem Theater liegen nach Angaben eines Sprechers 20 Vorwürfe wegen "unangemessenen Verhaltens" gegen Spacey vor.

Mehrere Männer werfen dem heute 58-Jährigen vor, sie sexuell belästigt zu haben. Die Vorwürfe waren aufgekommen, nachdem der Schauspieler Anthony Rapp Ende Oktober berichtet hatte, er sei 1986 als 14-Jähriger in New York auf einer Party von Spacey sexuell bedrängt worden.