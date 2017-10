Bei seinem Konzert in New York war Manson am Samstag von einer umstürzenden Bühnendekoration in Form von zwei riesigen Pistolen getroffen und verletzt worden. Fans stellten Filmaufnahmen davon ins Internet. Der 48-Jährige musste das Konzert abbrechen und wurde in ein Spital gebracht.

Am Freitag erscheint mit "Heaven Upside Down" das zehnte Studioalbum des provokanten Musikers. Auf seiner gleichnamigen Tour macht Manson am 23. November auch Halt in der Zürcher Samsung Hall.