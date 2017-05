Entertainerin Monika Kaelin (62) ist bekannt für ihre gute Laune und für Daueroptimismus. Doch nur eine Woche vor ihrem grossen Tag, der TV-Gala zur 43. Prixwalo-Verleihung, täuscht die heitere Fassade der beliebten Allrounderin: «In den letzten Monaten bin ich einige Male an meine Grenzen gestossen», gesteht sie. «Aber mit meinem ungebrochenen Optimismus konnte ich die kurzen Tiefs immer wieder meistern.» Der Grund für die psychische Belastung ist ihr geliebter Mann, FCZ-Legende Fritz Künzli (71).

Er ist an Demenz erkrankt und zum Pflegefall geworden. Monika Kälin ist seit 1975 an seiner Seite und betreut ihn nun beinahe rund um die Uhr zu Hause in ihrer 4½-Zimmer-Wohnung in Gersau SZ aufopfernd. Sie habe in diesen schweren Zeiten oft geweint und vermisse ihren alten Fritz, sagt sie. «Aber ich habe unser Schicksal akzeptiert. Fritz bleibt mein ein und alles. Sein Lächeln zaubert immer wieder alle meine Sorgen weg.»