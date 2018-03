Das Ja-Wort hatten sich die ehemalige "Samschtig-Jass"-Moderatorin und der 48-Jährige bereits am vergangenen Wochenende in aller Heimlichkeit in Arosa gegeben, wie verschiedene Medien berichteten. Nach dem offiziellen Teil holte eine Kutsche das Paar ab, später folgten eine Skiabfahrt und ein kleines Fest in einer Skihütte.

An ihrem Liebsten schätze sie vor allem seine "extrem zuverlässige" Art, seinen Humor und seinen guten Umgang mit Menschen, sagte Fasnacht der "GlücksPost". Zudem versteht sich der Zürcher hervorragend mit Fasnachts Hund Filou.