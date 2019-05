Ex-Formel-1-Weltmeister, Unternehmer, Pilot – Niki Lauda war nicht nur Rennfahrer, sondern auch Besitzer der Niki Luftfahrt GmbH und Captain. Moderator Hugo Bigi begleitete den vielseitigen Österreicher 2006 auf dem Flug von Zürich nach Wien. Wir zeigen die ganze Sendung «Sommertalk» von damals in Gedenken an den am 20. Mai verstorbenen Niki Lauda.