Die heute 24-Jährige Freiburgerin lernte Giorgos Christophorus Palamaris im Sommer 2016 auf einer Ausgrabungsstätte auf der griechischen Insel Delos kennen, auf der beide beschäftigt waren - sie im Rahmen eines Archäologie-Praktikums, er als Ausgräber.

Gefunkt habe es auf den ersten Blick, gestand die Studentin jetzt der "Schweizer Illustrierten", doch blieb die Beziehung vorerst rein freundschaftlich. "Ich brauchte Zeit, um über meine Gefühle Klarheit zu bekommen", so die immer noch amtierende Miss Schweiz.

Mittlerweile hat sie ihn sechs Mal in Griechenland besucht und er sie zwei Mal in der Schweiz. Sie büffelt seit einem Jahr Griechisch, er Französisch. Noch diese Woche zieht Sallin gemäss "Schweizer Illustrierte" in Giorgos' Haus auf der Kykladeninsel Tinos. "Das ist Liebe. Wenn es sich dafür nicht lohnt, sein Leben zu ändern, wofür dann?"