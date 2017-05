Souverän und Hand in Hand spazierten der Tennis-Star und seine Frau vor den Augen unzähliger Schaulustiger und vor den Fotokameras zahlreicher Journalisten in die St. Mark's Kirche in Englefield - Federer im stilvollen dunkelgrauen Smoking gekleidet, seine Frau in einem hellen Glockenkleid mit passendem Bolero-Jäckchen dazu.

Federer soll am Abend mit zahlreichen anderen Gästen - angeblich waren bis zu 350 Familienmitglieder, Freunde und Bekannte eingeladen worden - ein Tischtennisturnier gespielt haben. Das Fest fand in einem Glaspalast auf dem Anwesen der Familie Middleton statt.