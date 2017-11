"Aber oft sehe ich einfach nur alle meine Fehler", sagte die 59-jährige Pfeiffer, die zwei Mal vom US-Magazin "People" zur "Schönsten Frau der Welt" gekürt wurde, der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

"Es ist ja eine Herausforderung, in der heutigen Welt eine Frau zu sein, und ziemlich schwierig, nicht überkritisch mit sich selbst zu sein." Es sei eben schwierig, sich nicht ständig an unmöglichen Idealen der Weiblichkeit, der Schönheit, des Erfolgs zu messen.

Pfeiffer ist nach längere Pause wieder in einem Kinofilm zu sehen. Die neue Verfilmung des Romanklassikers von Agatha Christie "Murder on the Orient Express" startet am Donnerstag in den Deutschschweizer Kinos.