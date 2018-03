Michelle Obama teilte am Dienstag bei Twitter ein kurzes Video der Tanzeinlage. "Parker, ich bin so froh, dass ich Dich heute treffen konnte (und über die Tanzparty)", schrieb sie und ermutigte das Mädchen, weiter grosse Träume zu haben. "Vielleicht blicke ich eines Tages stolz zu einem Porträt von Dir auf."

Das von der Künstlerin Amy Sherald gemalte Porträt Obamas ist seit Mitte Februar in der National Portrait Gallery im Smithsonian-Museum in Washington ausgestellt. Als sie das Gemälde sah, habe ihre Tochter geglaubt, Obama sei eine Königin, erzählte Parkers Mutter Jessica Curry dem Sender CNN. Obama habe sich später bei ihr gemeldet und in ihr Washingtoner Büro eingeladen.