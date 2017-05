Sie könne sich ein Comeback vorstellen wie das Sommer-Special, das man auf Mallorca gemacht habe, sagte die 40-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Das würde sicher als einmaliges Event den Leuten Spass machen."

Auch mit Gottschalk, der am 18. Mai 67 wird, würde sie noch mal etwas Neues anpacken. "Das kommt darauf an, was es wäre. Wenn die Idee stimmt, kann ich mir das vorstellen. Ich mag Thomas sehr und habe gern mit ihm zusammengearbeitet."

Ihr nächstes Projekt ist die Sat.1-Show "It's Showtime", die am Sonntag, 14. Mai, anläuft - dort sitzt sie neben Schauspieler Michael "Bully" Herbig und Sänger Sasha in der Jury.