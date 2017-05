"Glanz & Gloria" begleitete von der Heide und seine schweizerisch-russische Tanzlehrerin Svetlana bei den Proben für die Show. Noch ist Üben angesagt, wie sich in der Videoreportage zeigt. Nicht ganz einfach fällt dem Sänger auch, dass er im Paartanz den Macho markieren soll, der durch den Tanz führt.

Die Sendung, die SRF 1 am Samstagabend ausstrahlt, springt auf den aktuellen Trend in Deutschland und Österreich auf, wo Tanzshows grosse Erfolge feiern. Im Schweizer Format tanzen neben von der Heide auch Musicaldarstellerin Fabienne Louves, Schlagersängerin Maja Brunner und Schwinger Remo Käser. Über den Sieger entscheiden die TV-Zuschauer via Televoting. Moderiert wird die Sendung von Sandra Studer.