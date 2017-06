Auf einem Foto, das das Königshaus am Dienstagabend auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, sind Ulrich im Jackett und Frederik in Jeansjacke Arm in Arm zu sehen. Der 1671 gegründete Orden wird für besondere Verdienste um Dänemark vergeben. Ulrich wurde für seine Verdienste um die Musik ausgezeichnet.

Metallica verkauften bereits weit mehr als 100 Millionen Alben. Ulrich gründete die Band gemeinsam mit Sänger James Hetfield 1981 in Los Angeles.