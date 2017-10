"Im Fall des wahrscheinlichen neuen österreichischen Kanzlers habe ich Nein gesagt, weil ich mich in keiner Weise an diese Person binden möchte. Ich bin nicht bereit, für einen Mann Werbung zu machen, dem ich politisch nicht vertraue", sagte der Extrembergsteiger der italienischen Zeitung "La Stampa". Kurz hatte laut Medienberichten eine entsprechende Anfrage an Messner gestellt.

Alle Politiker hätten die freie Wahl, in die Berge zu gehen, um Stimmen zu bekommen, so Messner, der schon mehrmals mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Wandern war. "Aber nicht mit mir. Mir gefallen die Extreme in der Politik nicht. Es ist in den 30er Jahren passiert, dass sich bestimmte Alpinisten in Deutschland Hitler zur Verfügung gestellt haben, ich mag das nicht, ich mag mich an keine Politik binden, die ich nicht teile."