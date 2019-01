Religiös erzogen worden sei er nicht, sagt der 36-Jährige dem "Migros-Magazin". Nicht mal getauft sei er. Allerdings habe er als Kind den katholischen Religionsunterricht besucht. Und vor dem Einschlafen habe er ab und zu gebetet.

Eine wichtige Rolle in seinem Leben spielt Religion weiterhin nicht. "So was wie Kraft und Ruhe finde ich am ehesten in der Stille der Natur", sagt Simonischek. Den Zugang zur Ulrich Zwingli habe gefunden, weil der Reformator auch Werte der Aufklärung vertreten habe. "Er war eben auch ein gesellschaftlicher Revolutionär und Wegbereiter für unsere heutige Demokratie."

Der Film "Zwingli" startet am 17. Januar in den Deutschschweizer Kinos.