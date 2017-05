Er sei in einer sehr konservativen Familie aufgewachsen und habe seinen Eltern in einem Brief erklärt, dass er schwul sei. "Nach einigen Jahren sind alle damit klargekommen. Es war ein Kampf. Es ist für jeden ein Kampf, seine Weltanschauung und Überzeugungen über den Haufen zu werfen", sagte der 38-Jährige dem US-Magazin "Out".

Bomer spielte zwischen 2009 und 2014 eine Hauptrolle in der Fernsehserie "White Collar" und war im Stripperfilm "Magic Mike" und der Fortsetzung "Magic Mike XXL" zu sehen. In der Detektivkomödie "The Nice Guys" spielte er 2016 an der Seite von Ryan Gosling und Russell Crowe. Der 39-Jährige ist mit dem Publizisten Simon Halls verheiratet und hat drei Kinder, die per Leihmutterschaft zur Welt kamen.