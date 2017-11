Das von George Lucas geschaffene "Star Wars"-Universum sei "ein toller Ort", um seine Sorgen zu vergessen, sagte der 66-Jährige im Vorfeld der Premiere der achten Episode der Saga am Dienstag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt. Eigentlich sei es egal, "ob die Leute nach Hogwarts oder Oz oder Mittelerde gehen wollen" - solange es noch ein paar Dinge gebe, die der Welt eine positive Botschaft vermittelten, fügte Hamill hinzu.

Auch für Rian Johnson, der bei dem jüngsten Teil "Star Wars: The Last Jedi" Regie führte, zählt die Wirkungsmacht der Kultreihe. "Star Wars ist viel mächtiger als jede andere, unmittelbare Politik-Analogie", erklärte er. Die neuste Episode startet nach zwei Jahren Pause Mitte Dezember in den Deutschschweizer Kinos. Seit der ersten Episode haben die "Star Wars"-Filme in vierzig Jahren mehr als 7,5 Milliarden Dollar eingespielt.