In der ARD-Show "Inas Nacht", die in der Nacht zum Sonntag ausgestrahlt wurde, sagte der 34-Jährige: "Man muss in den ältesten Parfümladen gehen, den man kennt, und dann die älteste Parfümfachverkäuferin finden, die man sieht, und zu der hingehen und sagen: 'Ich habe keine Ahnung, zeig mir bitte ein Parfüm.'"

Mit diesem Vorgehen habe er immer gute Erfahrungen gemacht, betonte Forster im Gespräch mit Moderatorin Ina Müller. Diese schnupperte an seinem Hals und zeigte sich überzeugt.