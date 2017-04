Wie Bassist Carl-Johan Fogelklou im Gespräch mit der sda sagte, sind Mando Diao geradezu "verliebt in die Schweiz". Sie hätten sogar ihre "Sweet Spots" hier - einer davon ist Zermatt. Seit ihrem Auftritt am Zermatt Unplugged 2011 sei dieser Ort das einzige Thema innerhalb der Band, so Sänger Björn Dixgård. "Wir reden über nichts anderes mehr, als dass wir dahin zurück wollen."

Dabei hat die Band die Reise in das Walliser Dorf als beschwerlich in Erinnerung. "Wir waren ohnehin schon lange unterwegs, mussten dann auch noch mit dem Zug durch diesen Berg fahren und kamen erst an, als es schon stockdunkel war", erinnert sich Fogelklou. Er habe damals fast die Nerven verloren. "Als ich am nächsten Morgen jedoch die Vorhänge öffnete und vor mir den Toblerone-Berg bei schönstem Wetter sah, war der Ärger blitzschnell verflogen."

Die Schweden, die am Freitag, 12. Mai, ihr Album "Good Times" veröffentlichen, spielen am 25. August am Sounds of Glarus und am 26. August am Pilatus On The Rocks Festival.