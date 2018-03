Aus Solidarität mit seinen britischen Freunden habe er entschieden, nicht den russischen Stand zu besuchen, erklärte er.

Skripal und seine Tochter wurden am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Stadt Salisbury entdeckt. Nach britischen Angaben wurden sie Opfer des Nervengifts Nowitschok, das in der Sowjetunion entwickelt wurde. Seitdem befinden sich die beiden in einem kritischen Zustand. London glaubt, dass Moskau an dem Anschlag beteiligt war. Russland weist die Vorwürfe jedoch zurück. Die Anschuldigungen lösten eine diplomatische Krise aus.

Zu dem Pariser Buchsalon wurden 38 russische Schriftsteller geladen, unter ihnen Sachar Prilepin, politischer Aktivist und Mitbegründer der Bewegung "Das Volk". Der 1975 geborene Prilepin gehört zu den umstrittensten und erfolgreichsten Autoren seiner Generation.

Als Reaktion auf den Nervengift-Angriff auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal in Salisbury hat die britische Premierministerin Theresa May angekündigt, alle bilateralen Kontakte mit Moskau auszusetzen und russische Diplomaten auszuweisen.

An dem am Freitag offiziell eröffneten Salon du livre nehmen dieses Jahr Verleger aus rund 50 Ländern teil, erstmals auch aus China, Ungarn und der Ukraine. Er ist die grösste Branchenmesse in Frankreich.