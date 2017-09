Australien streitet gerade darüber, ob die Ehe für alle erlaubt wird. Derzeit läuft eine Volksbefragung, um die Stimmung über eine Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare auszuloten.

Macklemore - mit bürgerlichem Namen Benjamin Haggerty - zeigte sich darüber im Klaren, dass er mit dem Lied für Diskussionen sorgen wird. "Das sind gerade interessante Zeiten in Australien. Ich werde noch ein bisschen was drauflegen", sagte der 34-Jährige in einem Radio-Interview. "Also werde ich ein Haufen Tweets von grantigen alten weissen Kerlen in Australien bekommen." Das Ergebnis der Volksbefragung soll Mitte November bekanntgegeben werden.

Der ehemalige konservative Premierminister Tony Abbott - einer der Wortführer gegen die Ehe für alle - protestierte bereits. Das Rugby-Finale dürfe "nicht politisiert" werden, kritisierte er. "Sport ist Sport." In dem Endspiel treffen am Sonntag die Mannschaften Melbourne Storm und North Queensland Cowboys aufeinander.