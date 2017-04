Ein Flugmanöver "voller Anmut, Kraft und Nervenkitzel", verspricht der Nationalzirkus am Mittwoch in einem Communiqué. Begleitet wird Brügger, der 2016 die SRF-Castingshow "Die grössten Schweizer Talente" gewann, von Clown Spidi und dem Circus-Theater Bingo.

Das diesjährige Programm des Circus Knie trägt den Titel "Wooow!". In Zürich gastiert der Zirkus vom 6. Mai bis am 5. Juni, ab morgen Donnerstag zeigen die Artisten ihr Programm in St. Gallen. Danach stehen über 30 weitere Spielorte auf dem Tourneeplan.