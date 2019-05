Sie kreischen und jubeln, sie sind ausser sich. Die – mehrheitlich weiblichen – Fans bereiteten Luca Hänni einen gebührenden Empfang, als dieser am Sonntagabend nach seinem Auftritt am Eurovision Song Contest in Israel wieder in der Schweiz landete.

Der Berner Oberländer hatte der Schweiz mit dem vierten Platz das beste Ergebnis an einem Eurovision Song Contest seit 26 Jahren beschert.

Mit dabei: Hännis Freundin Michèle. «Ich habe ihn noch nie so erlebt mit Fans um sich», sagt sie in einem Interview mit Tele Züri am Flughafen. «Extrem schön » finde sie es, dass sie Fans ihn so empfangen und unterstützen würden.