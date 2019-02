Wie "schweizer-illustrierte.ch" schreibt, ist ihr Instagram-Account privat. Herauszufinden ist neben dem Vornamen lediglich, dass sie Reisen, den Sommer und Musik mag und ihr Motto "See the bright side of life" lautet.

Im vergangenen September hatte sich der 24-jährige Sänger nach acht Jahren von seiner Freundin Tamara getrennt. In Freundschaft, wie die beiden damals betonten. Das Paar hatte sich nach so langer Zeit und einer zwischenzeitlichen Trennung endgültig auseinandergelebt.