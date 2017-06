Die 29-Jährige hat den Termin für die Ziviltrauung in ihren vollen Terminkalender reingequetscht: Anfang Woche hatte sie laut Facebook noch zwei anstrengende Drehtage für Videoclips in Deutschland, und am Sonntag trat sie neben Francine Jordi und Vanessa Mai am Schlagertraum Seewen auf. Pfingstmontag gab es dafür einen Langschläfer-Brunch mit einem gespritzten Weissen.

Wer Linda Fäh ein Hochzeitsgeschenk machen will, kann auf schlager.de für sie als "Bester weiblicher Schlagerstar" voten. Sie kann es gebrauchen: Momentan liegt sie auf Platz zehn. Die ersten drei Plätze belegen Maite Kelly, Beatrice Egli und Andrea Berg, Helene Fischer liegt auf dem enttäuschenden 6. Rang. Aber es kann noch viel passieren, das Voting dauert noch bis Ende Jahr.