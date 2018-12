Es habe Zeiten gegeben, in denen sie bei Dates gedacht habe, sie hätte eine tolle Zeit "und dann habe ich nie wieder von dem Kerl gehört", sagte die 29-Jährige der britischen Zeitschrift "Glamour".

Das sei ihr mal nach nur einem Treffen, aber auch mal nach mehreren passiert, sogar nach einem Monat voller Dates. "Ich würde es vorziehen, wenn die Leute ehrlich zu mir wären, da ich es bin", betonte die Tochter von Sänger Phil Collins.

Ihre Filmkarriere hatte Collins 2009 an der Seite von Sandra Bullock in "Blind Side" begonnen. Hauptrollen übernahm sie in dem Actionfilm "Abduction" und "The Mortal Instruments: City of Bones".