Der Sänger war zu dem High-Class-Event in seinem üblichen Outfit - Lederhose, dunkles Hemd, Lederjacke und Sonnenbrille - erschienen. Er kam laut "New York Post" direkt von einer Aufnahme-Session und hatte einen tiefen Blutzuckerspiegel, den er mit Schoggi ausgleichen wollte. Ein Mann im Smoking bat ihn wiederholt, nicht zu essen. Darauf stand Kravitz auf und schrie: "Sag' mir nicht, was ich zu tun habe".

Offenbar versöhnten sich die Kontrahenten später. Sie wurden im Foyer gesichtet, wie sie sich entschuldigten und umarmten.