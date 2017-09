Die Reaktionen waren gemischt: "Für etwas zu sein, aus eigener Überzeugung ist ok, aber Teil einer Kampagne für eine Partei zu werden eher nicht", schrieb ein Instagram-Nutzer. Ein anderer meinte: "Sie gibt einem die Version als Putzfrau nach 40 Jahren harter Arbeit an der Armutsgrenze zu kratzen." Es gab aber auch Zuspruch: "Ich finde dein politisches Engagement klasse! Weiter so!"

Schon während des US-Wahlkampfs hatte die 26-jährige ESC-Gewinnerin von 2010 ("Satellite") öffentlich Partei ergriffen: für die Demokratin Hillary Clinton. Zuerst berichtete die "Bild am Sonntag" über Meyer-Landruts neues Statement.

Mit dem Schriftzug "I love Raute" haben sich schon andere Prominente präsentiert, etwa Schauspielerin Sophia Thomalla und die Ex-Fussballer Arne Friedrich und Hans Sarpei. Kanzlerkandidat Martin Schulz von der SPD hat dagegen etwa Unterstützung von Iris Berben, Hannelore Hoger, Roland Kaiser und Klaas Heufer-Umlauf.