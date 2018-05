"Ich trage nur Männeruhren. An Frauen sehen die doppelt sexy aus", sagte das Model "Cosmo@work", einem Magazin der deutschen "Cosmopolitan".

Ausserdem schwört Gercke auf Lederhosen: "Die gehen immer und überall, ich trage sie fast täglich! Und besitze entsprechend viele Varianten."

Ob Schauspielerei etwas für sie wäre? "Finde ich total spannend und würde ich gerne irgendwann mal ausprobieren", sagte Gercke der "Gala". Bislang habe es aber noch nicht das richtige Angebot gegeben. "Und ich will ja auch keinem einen Platz wegnehmen - es gibt so viele talentierte Schauspieler."

Gercke gewann 2006 die erste Staffel der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel". Die Casting-Show "The Voice of Germany" moderiert sie seit 2015 zusammen mit Thore Schölermann. Bis vor kurzem war sie mit dem Arzt-Sohn Kilian Müller-Wohlfahrt liiert.