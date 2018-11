Schon als Kind litt von Trier unter solchen Attacken. "Später kamen Depressionen dazu, das volle Programm", sagte der Regisseur, dessen Horrorfilm "The House That Jack Built" am Donnerstag in die Kinos kommt, dem "Tages-Anzeiger".

Zurzeit sei sein Zustand besonders schlimm. "So ist der neue Film entstanden, in ständiger Angst, und so sieht er vermutlich auch aus."

Er schaue praktisch nicht mehr fern und lese auch kaum mehr Bücher, so von Trier. Dazu kämen die Schuldgefühle. "Ich hatte immer das Gefühl, dass ich schuld am Chaos in der Welt bin."