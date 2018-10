"Weil man mich in der Schule immer 'Esel' genannt hat. Das habe ich gehasst. Es ist heute noch so, dass ich den Namen immer buchstabieren muss, und dann wird er trotzdem falsch geschrieben. Ich krieg auch viel Post, auf der 'Herr Hazel Brugger steht", sagte die 24-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Ihr Name gehe auf den Wunsch ihrer Mutter zurück. Hazel Brugger wurde in Kalifornien geboren und hat auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Seit zwei Jahren ist sie in der ZDF-"heute-show" als Reporterin zu sehen.