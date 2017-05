Ende des Monats werde er mit dem Training beginnen, kündigte der 50-Jährige am Mittwoch in einem Interview mit der Zeitung "De Telegraaf" an. Schon jetzt fliegt der Monarch zwei Mal pro Monat für die niederländische Fluggesellschaft KLM als Kopilot in einer kleinen Fokker 70.

Diesen Rhythmus will er nach dem absolvierten Training mit einer Boeing 737 beibehalten, sagte Willem-Alexander, der das Fliegen bei der Luftwaffe lernte. Die Passagiere werden aber im Vorfeld nicht erfahren, wann der König als Kopilot an Bord ist.