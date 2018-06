Bourdain sei von seinem französischen Kollegen Eric Ripert tot in einem Hotelzimmer in Frankreich aufgefunden worden. Die Todesursache war nicht bekannt. Ripert ist Mitbesitzer und Küchenchef des New Yorker Restaurants "Le Bernardin", eines der bekanntesten Restaurants in den USA.

Bourdain hatte bereits eine jahrzehntelange Karriere als Koch und Küchenchef hinter sich, bevor er als TV-Präsentator von Sendungen rund um Küche und kulinarische Genüsse in aller Welt grössere Bekanntheit erlangte. Seit 2013 drehte er für CNN die Sendung "Parts Unknown". Bourdain war auch als Autor aktiv.

Prominente Verstorbene 2018: