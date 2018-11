"Als ich geheiratet habe, war ich auf Ecstasy", sagte die 38-Jährige in einer Episode der Doku "Keeping Up With The Kardashians", die am Sonntag im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde. Sie bezog sich auf die Trauung mit ihrem ersten Ehemann, dem Produzenten Damon Thomas im Jahr 2000. Mittlerweile ist die dreifache Mutter mit dem Rapper Kanye West (41) verheiratet.