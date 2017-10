Die Zeremonie habe ihn sehr berührt, sagte der 56-Jährige der Nachrichtenagentur AFP. Als er als Kind einmal "all diese Fussabdrücke" gezählt habe, habe er sich niemals träumen lassen, eines Tages dazuzugehören. Branagh gilt als einer der talentiertesten britischen Schauspieler seiner Generation. Schon zu Beginn seiner 35-jährigen Karriere wurde er als Nachfolger des berühmten Shakespeare-Darstellers Laurence Olivier gehandelt.

International bekannt wurde er für die Verfilmung von Shakespeare-Dramen wie "Much Ado About Nothing", "Henry V" und "Hamlet", bei denen er die Regie führte und die Hauptrollen spielte. Seine hochkarätig besetzte Neuverfilmung des Agatha-Christie-Krimis "Murder on the Orient Express" kommt am 9. November in die deutschschweizer Kinos.

Branagh wurde bereits fünf Mal in verschiedenen Kategorien für den Oscar und ebenso oft für die Golden Globes nominiert. Bisher allerdings ging er stets leer aus.