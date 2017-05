Es enthält neben Aufnahmen bekannter Songs auch fünf neue. Ihre Fans bedankten sich nach den beiden Konzerten am Freitag und Samstag mit hochgehaltenen "Danke"-Schildern und einer Sing-Aktion vor der Halle. Am (heutigen) Sonntag steht ein weiteres Konzert in den Westfalenhallen auf dem Programm.

"Wir haben nicht erwartet, dass das Publikum so ausrastet", erklärte die Band am Samstag. "Uns allen ist mit diesem Comeback klar geworden, dass die Kellys eine Institution geworden sind, die Generationen miteinander verbindet. Wir blickten in die Gesichter der jungen Leute, die damals dabei waren und nun Eltern geworden sind. Das war schon ein verrücktes Gefühl."

Bis heute hat die irisch-amerikanische Grossfamilie nach eigenen Angaben rund 20 Millionen Tonträger verkauft. Nachdem viele der Familienmitglieder lange eigene musikalische Wege gegangen sind, ist für Anfang 2018 eine gemeinsame Tournee geplant.