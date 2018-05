Ursprünglich sei ein anderes Cover geplant gewesen, so Pusha T. "Ein Uhr morgens, mein Telefon läutet, Rufnummer unterdrückt", erzählte der Rapper in der Radio-Show von Angie Martinez. "Hey, yeah, ich denke wir sollten das Cover ändern", so West. Das Bild sei genau das, was die Leute sehen sollten, wenn sie die Musik hören. Es koste 85'000 Dollar.

Das dem Kunstwerk zugrundeliegende Foto von Whitney Houstons vermülltem Badezimmer wurde 2006 von Houstons damaliger Schwägerin Tina Brown geschossen und vom "National Enquirer" veröffentlicht. Es ist unklar, ob West die Rechte der Zeitung oder Tina Brown abkaufte.

Ihm gefalle das Cover jedenfalls, sagt Rapper Pusha T. Geld dafür hätte er aber niemals bezahlt. Nachdem sein Produzent West ihm versicherte, er werde das übernehmen, sagte Pusha nur "You my man! You my man!".