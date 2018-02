Nach "langem Nachdenken" habe er die US-Schauspielerin aus der ersten Version von "The Death and Life of John F. Donovan" herausgeschnitten, da diese mit vier Stunden viel zu lang gewesen sei, teilte der 28-jährige Frankokanadier am Sonntag im Online-Dienst Instagram mit.

Die Entscheidung habe rein "redaktionelle Gründe" und nichts mit der Leistung der 40-jährigen Schauspielerin zu tun, beteuerte der Regisseur. Letzten Endes habe die von Chastain gespielte "Schurken"-Figur nicht "zum Rest der Geschichte" gepasst. Um alle möglichen Fehldeutungen zu verhindern, habe er seine Anhänger aber selbst über diese Entscheidung informieren wollen.